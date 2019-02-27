Son Dakika Haberleri: Aydın'da Otomobil Sula Kanalına Devrildi

Aydın'da Otomobil Sula Kanalına Devrildi

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına devrildi.

Aydın'da Otomobil Sula Kanalına Devrildi, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına devrildi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Karadağ'ın kullandığı 09 SM 297 plakalı otomobil, Söke- Bağarası Mahallesi yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, köprünün bariyerlerine çarptıktan sonra sulama kanalına devrildi.

Yoldan geçenlerin çağrısıyla gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobildeki sürücüyü kurtardı.

İlk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:17 Kaynak: AA

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