Aydın'da Otomobil Sula Kanalına Devrildi
1 saat önce
Aydın'ın Söke ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına devrildi.
Aydın
'ın Söke
ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına devrildi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Karadağ
'ın kullandığı 09 SM 297 plakalı otomobil, Söke- Bağarası
Mahallesi yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, köprünün bariyerlerine çarptıktan sonra sulama kanalına devrildi.
Yoldan geçenlerin çağrısıyla gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobildeki sürücüyü kurtardı.
İlk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:17 Kaynak: AA
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