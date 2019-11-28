Son Dakika Haberleri: Aydın'da otomobil süt tankerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Aydın'da otomobil süt tankerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'da otomobil süt tankerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, otomobilin park halindeki süt tankerine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın'da otomobil süt tankerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, otomobilin park halindeki süt tankerine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İ.K'nin kullandığı 20 ZE 753 plakalı otomobil, Karacasu- Tavas kara yolu Dandalaz mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 15 AJ 802 plakalı süt tankerine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek hayatını kaybetti, sürücü de yaralandı.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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