Son Dakika Haberleri: Aydın'da Otomobil Tarlaya Devrildi: 2 Ölü

Aydın'da Otomobil Tarlaya Devrildi: 2 Ölü

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da Otomobil Tarlaya Devrildi: 2 Ölü, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Süleyman Çelik (33) yönetimindeki 09 D 0078 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Didim- Akyeniköy kara yolu Dalyan Kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve yanındaki Aigreim Ospanova (26) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Cesetler, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:06 Kaynak: AA

Akyeniköy, Didim, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 1,4 Milyar TL'lik Destek Ödemesi Bugün Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:41:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da Otomobil Tarlaya Devrildi: 2 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]