Aydın'da Otomobil Tarlaya Devrildi: 2 Ölü
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Süleyman Çelik
(33) yönetimindeki 09 D 0078 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Didim- Akyeniköy
kara yolu Dalyan Kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü ve yanındaki Aigreim Ospanova (26) kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Cesetler, Didim Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:06 Kaynak: AA
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