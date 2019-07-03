Son Dakika Haberleri: Aydın'da otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'da otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

30 dakika önce

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın'da otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hakkı Emir'in (55) kullandığı 09 JN 910 plakalı otomobil, Aydın- Denizli kara yolu Gencelli mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Burada Ramazan K. (43) idaresindeki 44 PS 539 plakalı tırla çarpışan otomobil, şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan Fadime Ana Kılıç (63) ile Fatma Emir (53) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki Arda Kurt (10), 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan tır sürücüsü Ramazan K, "Kendi şeridimde giderken refüjden çıkan otomobil takla ata ata bana çarptı. Ne yapacağımı şaşırdım. Zar zor durabildim." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:18 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BAE Şeyhi'nin oğlu "cinsel ilişki partisi"nde öldü! TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı Şırnak'ta 60 kişilik aile bu hastalığı taşıyor: Kısa QT sendromu Cani koca karısını öldürüp oğlunu aradı: Gel anneni öldürdüm

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 23:48:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]