Son Dakika Haberleri: Aydın'da Otomobil Traktöre Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aydın'da Otomobil Traktöre Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın'da Otomobil Traktöre Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
AYDIN'ın Karacasu ilçesinde otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Geyre Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Yıldırım (61) yönetimindeki 09 ND 735 plakalı otomobil, anayola çıkan Ahmet Dere (53) yönetimindeki 09 C 2122 plakalı traktöre yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Yıldırım öldü, traktör sürücüsü Ahmet Dere ile yanındaki eşi Ayşe Dere (48) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karacasu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralı çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:20 Kaynak: DHA

Karacasu, Aydın, Güncel
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