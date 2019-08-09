Aydın'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın
'ın Söke
ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü öldü, eşi ve oğlu yaralandı.
Tatil için Bodrum
'a gittiği öğrenilen Alpay Barış'ın (47) kullandığı 34 NG 0970 plakalı otomobil, Söke-Bodrum yolu TOKİ kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücünün eşi Gülden Barış (33) ve 7 yaşındaki oğulları Ömer Barış
, ambulansla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücünün cenazesi ise Didim İtfaiye
ekipleri tarafından çıkarılarak Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.