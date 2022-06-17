Aydın'da otomobilde 500 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da otomobilde 500 gram metamfetamin ele geçirildi

17.06.2022 09:14
Aydın'da otomobilde 500 gram metamfetamin ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilde 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilde 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Aydın- İzmir Otoyolu'nda durdurdu.

Narkotik köpeği "Tina"nın yardımıyla yapılan aramada aracın havalandırma boşluklarına gizlenmiş, 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki C.T. ve A.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Narkotik, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da otomobilde 500 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da otomobilde 500 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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