Aydın'da otomobilde 500 gram metamfetamin ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilde 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Aydın- İzmir Otoyolu'nda durdurdu.
Narkotik köpeği "Tina"nın yardımıyla yapılan aramada aracın havalandırma boşluklarına gizlenmiş, 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki C.T. ve A.P. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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