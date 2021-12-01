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Otomobilin çamurluğunda 1 kilogram metamfetamin bulundu - Son Dakika

Otomobilin çamurluğunda 1 kilogram metamfetamin bulundu

01.12.2021 16:06

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin çamurluğuna saklanmış 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin çamurluğuna saklanmış 1 kilo 32 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Kuştur mevkisinde bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Honaz" eşliğinde otomobilde yapılan aramada, çamurluğa saklanmış pakette 1 kilo 32 gram metamfetamin bulundu.

Üst aramasında da cebinden 3 gram sentetik uyuşturucu çıkan sürücü F.B. gözaltına alındı.

Otomobilin çamurluğunda 1 kilogram metamfetamin bulundu
Otomobilin çamurluğunda 1 kilogram metamfetamin bulundu
Otomobilin çamurluğunda 1 kilogram metamfetamin bulundu
Otomobilin çamurluğunda 1 kilogram metamfetamin bulundu
Otomobilin çamurluğunda 1 kilogram metamfetamin bulundu
Otomobilin çamurluğunda 1 kilogram metamfetamin bulundu

Metamfetamin, Narkotik, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin çamurluğunda 1 kilogram metamfetamin bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çamurluğunda 1 kilogram metamfetamin bulundu - Son Dakika
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