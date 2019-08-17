Aydın'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:09 Kaynak: AA
'ın Didim
ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Hamit Özver yönetimindeki N-UR 8880 plakalı otomobil, Didim- Söke
yolu Yeşiltepe
Sitesi mevkisinde Yılmaz Çorman'ın (74) kullandığı elektrikli bisiklete çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bisiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
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