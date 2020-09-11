Aydın'da otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Bütüşabat müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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