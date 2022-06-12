Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

12.06.2022 23:50
Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Mert A'nın kullandığı 09 JC 986 plakalı otomobil, Yenikent Kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Hamza Küybet'e çarptı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küybet, müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

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Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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