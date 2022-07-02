Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

02.07.2022 00:27
Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası ilçesinden Söke yönüne seyreden A.V. yönetimindeki 09 AFV 094 plakalı otomobil, Söke - Kuşadası Çevre Yolunun Fevzipaşa mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Seher Taştan'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Taştan, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taştan, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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