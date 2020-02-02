Aydın'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydın'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.

Aydın'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.

Ş.Ç. yönetimindeki 09 HG 824 plakalı otomobil, Aydın- Muğla kara yolu otogar kavşağı yakınlarında karşıya geçmeye çalışan Beyza Aygül'e (16) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Aygül'ün, 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerine gelen genç kızın annesi Mürüvvet ve babası Ali Aygül gözyaşlarına hakim olamadı.

Aygül'ün cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sancaktepe'de film sahnelerini aratmayan silahlı saldırı
"Sarı poşetli kız" poşetini artık ihtiyaç sahipleri için de doldurmak istiyor Kendisinden 47 yaş küçük sevgilisinin tuzağına düşen yaşlı adam soyguna uğradı Sörloth'un başarısının sırrı Lena Selnes!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 18:42:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]