Aydın'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çine'den Aydın istikametine giden Esra Ağır yönetimindeki 09 LV 178 plakalı otomobil, Çaltı Mahallesi'nde, Şakir Yıldız idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA
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