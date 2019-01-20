Aydın'da Otomobilin Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Kamyonun Altında Kaldı
44 dakika önce
Aydın'ın Çine ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu yola savrulan ve arkadan gelen kamyonun altında kalan motosikletli hayatını kaybetti.
Aydın
'ın Çine
ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu yola savrulan ve arkadan gelen kamyonun altında kalan motosikletli hayatını kaybetti. Muğla
'dan Aydın istikametine seyreden Rıza Kip (50) idaresindeki 09 LC 442 plakalı motosiklete aynı istikamette seyreden sürücüsü belirlenemeyen 09 LV 157 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kip arkadan gelen 35 AJ 7960 plakalı kamyonetin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kip'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, otopsi için Çine Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan otomobil, Evciler
Mahallesi'nde terk edilmiş şekilde bulundu. Polis
otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:50 Kaynak: AA
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