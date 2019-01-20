Son Dakika Haberleri: Aydın'da Otomobilin Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Kamyonun Altında Kaldı

Aydın'da Otomobilin Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Kamyonun Altında Kaldı

44 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu yola savrulan ve arkadan gelen kamyonun altında kalan motosikletli hayatını kaybetti.

Aydın'da Otomobilin Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Kamyonun Altında Kaldı, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu yola savrulan ve arkadan gelen kamyonun altında kalan motosikletli hayatını kaybetti.

Muğla'dan Aydın istikametine seyreden Rıza Kip (50) idaresindeki 09 LC 442 plakalı motosiklete aynı istikamette seyreden sürücüsü belirlenemeyen 09 LV 157 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kip arkadan gelen 35 AJ 7960 plakalı kamyonetin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kip'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, otopsi için Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan otomobil, Evciler Mahallesi'nde terk edilmiş şekilde bulundu.

Polis otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:50 Kaynak: AA

Muğla, Çine, Aydın, 3. Sayfa
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