Aydın'da, otomobilin çarptığı motosikletli öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da, otomobilin çarptığı motosikletli öldü - Son Dakika

Aydın'da, otomobilin çarptığı motosikletli öldü

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Musa Çelik (53) hayatını kaybetti.

Aydın'da, otomobilin çarptığı motosikletli öldü, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Musa Çelik (53) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Aydın- Denizli karayolu üzerinde Uğur Soğutma kavşağının 500 metre ilerisinde meydana geldi. Denizli yönünden Aydın istikametine giden Emin A. (18) yönetimindeki 41 TT 244 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Musa Çelik'in kullandığı 09 R 5857 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen motosikletin sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyarak olay yerine gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirerek kazaya karışan otomobile saldırdı. Olay yerine gelen çok sayıda takviye polis ekibi Çelik'in yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Otomobil sürücüsü Emin A. gözaltına alındı.


Musa Çelik, Denizli, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denizli'de üretilen kekik 85 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüs Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'da 21 vaka tespit edildi, İtalya'da 9 bölge karantinaya alındı AB, sığınmacıları kurtaran Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'ne "Yeniden denize bırakın" talimatı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 03:38:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da, otomobilin çarptığı motosikletli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]