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Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

08.02.2022 22:38
Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Karakaş idaresindeki 09 ACS 889 plakalı otomobil, Bağarası Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nebi Canıpek'e (79) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Canıpek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Karakaş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Mehmet Karakaş, Bağarası, Otomobil, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika


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