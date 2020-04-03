Aydın'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika

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Aydın'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
6 saat önce
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Park Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kusur (37), refüjde dengesini yitirerek yola düştü.
Zühtü Ş'nin kullandığı 34 BOZ 583 plakalı otomobilin altında kalan Kusur, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hasan Kusur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:10 Kaynak: AA
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