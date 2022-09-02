Aydın'da 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

02.09.2022 21:04
Aydın'da 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Aydın'da otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydın'da otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntüsünde, Yaşar Şen'in kullandığı otomobilin durakta bekleyen otobüse hızla çarpması, kazayı gören vatandaşların kazada yaralananlara yardım etmesi yer aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki İzmir Bulvarı'nda 31 Ağustos çarşamba günü Yaşar Şen'in kullandığı 09 ACD 123 plakalı otomobil, durakta yolcu indiren 09 DB 713 plakalı halk otobüsüne arkadan çarpmıştı. Otomobildeki Ahmet Altıntaş (33) olay yerinde hayatını kaybetmiş, otomobil sürücü Yaşar Şen ile otobüsteki 2 yolcu yaralanmıştı.

YORUMLAR
500
Çiftlik Bank dolandırıcısı Tosuncuğun ağabeyinden 'İdam edilsinler' diyen mağdura skandal yanıt Çiftlik Bank dolandırıcısı Tosuncuğun ağabeyinden 'İdam edilsinler' diyen mağdura skandal yanıt İntihar etmek isteyen şahsı ipten alıp tekme tokat saldırdı İntihar etmek isteyen şahsı ipten alıp tekme tokat saldırdı
Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:43 Yunanistan'ın baskısıyla 30 Ağustos paylaşımını kaldıran NATO'ya, MSB'den tepki: Kabul edilemez
20:33 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Konyaspor yenilgisine rağmen Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori
19:57 21:00'da başlayacak Ümraniyespor-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:51 Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali
19:24 Fenerbahçe'den 4 Nisan çağrısı: Adalet arayışının son bulması en büyük temennimiz
19:19 PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı!
19:01 EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı!
18:50 Aracını park eden polisi "Burası bizim yerimiz" diyerek döven saldırganlar serbest bırakıldı
18:34 Kuveyt,15 bin yabancı işçiyi sınır dışı etti
18:26 Beşiktaş, UEFA ile Yapılandırma Anlaşması imzaladı! İşte ekonomik şartlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 21:04:43. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement