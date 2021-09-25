Otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika

Öte yandan otomobil de trafikten men edildi.

Gözaltına alınan O.Ç'nin, uyuşturucu ticaretinden dolayı tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Narkotik köpeği "Tina" eşliğinde araçta yapılan aramada, vites kolunun bulunduğu alanda 120 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

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