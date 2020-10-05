Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, B.A'nın (31) kullandığı 35 FN 953 plakalı otomobil, Ali Akkay yönetimindeki 09 NP 518 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Akay, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:39 - Kaynak: AA
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