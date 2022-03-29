Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

29.03.2022 21:31
Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bayraklıdede Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda H.E'nin kullandığı 35 LHB 63 plakalı motosiklet, S.K. idaresindeki 35 BBZ 509 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan H.E. sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis memuru olduğu öğrenilen H.E'nin durumumun ağır olduğu belirtildi.

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Turgut Özal Bulvarı, Kuşadası, Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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