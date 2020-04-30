Aydın'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Ağır yaralanan Demirhan ise 112 Acil Sağlık ekibince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın 'ın Sultanhisar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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