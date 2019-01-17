Son Dakika Haberleri: Aydın'da Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Aydın'da Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

16 dakika önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Aydın'da Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, System.String[]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Mehmet Ö'nün (24) kullandığı 09 LN 447 plakalı otomobil ile Veli Cünlü (18) idaresindeki 09 CEH 78 plakalı motosiklet, Hürriyet Caddesi Ticaret Odası kavşağında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Cünlü yola savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Cünlü'yü Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bir dönercide kuryelik yaptığı öğrenilen Cünlü, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Mehmet Ö. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:35 Kaynak: AA

Nazilli, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi

Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP'li İsim Ortak Aday Olacak mı?' Sorusuna Tek Cümlelik Yanıt AK Parti, Erdoğan Fotoğrafıyla Sosyal Medya Akımına Dahil Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 22:51:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]