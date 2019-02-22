Aydın'da Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Ali Kartal idaresindeki plakasız motosiklet, Kahraman Mahallesi'nde sürücüsü ve plakalı henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.



Kazada Ali Kartal ve motosikletin arkasında oturan Filiz Kartal yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Jandarma ekipleri görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalamak için çalışma başlattı.

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