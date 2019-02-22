Son Dakika Haberleri: Aydın'da Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Aydın'da Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

10 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'da Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ali Kartal idaresindeki plakasız motosiklet, Kahraman Mahallesi'nde sürücüsü ve plakalı henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada Ali Kartal ve motosikletin arkasında oturan Filiz Kartal yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:18 Kaynak: AA

Ali Kartal, Kartal, Çine, Aydın, Güncel
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