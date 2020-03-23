Aydın'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çine'den Aydın istikametine seyreden Dündar Dönmez idaresindeki 09 LK 831 plakalı motosiklet, Sanayi Sitesi kavşağında aynı istikamete seyreden Türkay Demirtaş idaresindeki 48 TV 619 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Cansu Dönmez yaralandı.


Yaralılar Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:52 Kaynak: AA

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