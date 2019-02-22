Aydın'da Otomobille Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
17 dakika önce
Aydın'ın Karacasu ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yusuf Yıldırım'ın kullandığı 09 ND 735 plakalı otomobil, Geyre Mahallesi'nde Ahmet Dere yönetimindeki 09 C 2122 plakalı traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Yusuf Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif yaralı Dere ise Karacasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:44 Kaynak: AA
Ortaokul Öğrencisi 3 Kız, Yolda Sıkıştırdıkları Kız Öğrenciyi Darp Etti! Görüntüler Büyük Tepki Topladı
"İntiharımızdan Kimse Sorumlu Değildir" Dedikten Sonra İmam ve Eşi Ölü Bulundu
Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var
İYİ Partili Aydın'dan AK Parti'ye Geçen Vekil İçin Gündemi Sarsacak İddia: Tefecilerin Eline Düşmüştü