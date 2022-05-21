Aydın'da otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

21.05.2022 14:02
Aydın'da otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, B.Ü. ve İ.D, otomobillerinden teyp ve hoparlör çalınması üzerine polise başvurdu.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin M.K'yi (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen M.K. cezaevine gönderildi.

Bulunan teyp ve hoparlörler sahiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Aydın'da otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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