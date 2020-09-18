Aydın'da otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Aydın'da motosikletli polis ekiplerinin yaptığı uygulamada araçlarından uyuşturucu ve silah çıkan 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yunus ekipleri, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi Kadıköy Bulvarı'ndaki bir otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yapılan aramada tabanca, mermi, bir miktar metanfetamin, 14 uyuşturucu hap ile 60 uyarıcı madde ele geçirdi.

Otomobildeki S.K ve F.G gözaltına alındı.