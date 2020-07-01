Aydın'da otoyolda  kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'da otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı
AYDIN'ın Germencik ilçesinde, otoyolda bir otomobilin önündeki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
AYDIN'ın Germencik ilçesinde, otoyolda bir otomobilin önündeki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Aydın- İzmir Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne seyir halinde olan Mehmet Özkaya'nın (39) kullandığı 09 ACH 396 plakalı otomobil, Saadettin Evren idaresindeki 20 NB 625 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Özkaya'nın kullandığı otomobil takla attı. Özkaya, yaşamını yitirirken, diğer otomobil sürücüsü Saadettin Evren ve yanındaki Seyfettin Fidan yaralandı. Yaralılar, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 22:42 Kaynak: DHA
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