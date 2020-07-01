Aydın'da otoyolda  kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'da otoyolda  kaza: 1 ölü, 2 yaralı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, otoyolda bir otomobilin önündeki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, otoyolda bir otomobilin önündeki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Aydın- İzmir Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne seyir halinde olan Mehmet Özkaya'nın (39) kullandığı 09 ACH 396 plakalı otomobil, Saadettin Evren idaresindeki 20 NB 625 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Özkaya'nın kullandığı otomobil takla attı. Özkaya, yaşamını yitirirken, diğer otomobil sürücüsü Saadettin Evren ve yanındaki Seyfettin Fidan yaralandı. Yaralılar, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi

Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 22:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın'da otoyolda  kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika

22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:46 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık 21:43 Vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu 21:33 Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 17:37 Polisten kaçan lüks aracın kaza anı kameraya yansıdı 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi
13:05
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
10:42
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
09:57
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
12:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 23:09:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da otoyolda  kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]