Aydın'da özel araç çılgınlığı - Son Dakika
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Aydın'da özel araç çılgınlığı

6 saat önce

Aydın'da son bir yıl içinde araç sayısında 24 bin 140 adet artış oldu.

Aydın'da özel araç çılgınlığı, System.String[]

Aydın'da son bir yıl içinde araç sayısında 24 bin 140 adet artış oldu. Neredeyse iki kişiden birinde özel araç bulunan ilde bazı evlerde 2-3 özel araç bulunuyor. Aydın Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılının Kasım ayı itibariyle sadece Efeler İlçe Merkezi'nde 142 bin 877 olan araç sayısı 2019 yılının aynı döneminde 167 bin 17'ye ulaştı. Yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip Aydın il genelindeki araç sayısının ise 457 bin 785'e ulaştığı, ilin en büyük sorunlarından biri olan trafik sorununun da özel araç çılgınlığından kaynaklandığı belirtildi.


Aydın'da 2019 yılında araç artış hızı yüzde 16.92 olarak kaydedildi. Neredeyse ilde yaşayan her iki kişiden birine araç düşen Aydın'da en fazla artış merkez ilçe olan Efeler İlçe Merkezi'nde gerçekleşti. 2018 yılının Kasım ayı sonundaki verilere göre Aydın Efeler'de 142 bin 877 araç bulunurken bu sayı 2019 yılının Kasım ayı sonunda 167 bin 549'a ulaşarak araç sayısında 24 bin 140 artış kaydedildi. Efeler ilçe genelindeki bu artışın yüzde 16.92'ye tekabül ettiği belirtildi.


"Toplu taşıma araçlarını tercih edin"


Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Aydın'ın gerek iklimi gerekse coğrafi yapısının bisiklet kullanmaya veya toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlamaya çok müsait olduğunu belirterek, vatandaşların imkanlar ölçüsünde toplu taşıma araçlarından faydalanmasını tavsiye etti. İldeki minibüs güzergah planlamasının da her türlü detay düşünülerek yapıldığını ve Aydın'ın her noktasından minibüsün bulunduğunu belirten Başkan Özmeriç, "Aydın'da minibüs ile her noktaya ulaşım var. Herkes özel aracını kullanmak isteyince trafikte aksamalar yaşanıyor. Bunun yanında özel araç kullanımından çevre ve ekonomik açıdan da mümkün mertebe kaçınmamız lazım" diyerek yaşanan trafik yoğunluğunun alınacak basit tedbirlerle çözülebileceğini söyledi.


Artan araç yoğunluğuna rağmen alınan tedbirler sayesinde trafik kazalarında ciddi bir azalama kaydedildiğini belirten Aydın Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri, 2019 yılında 2018 yılına oranla yaralamalı trafik kazalarında yüzde 15, trafik kazalarındaki ölüm oranının ise yüzde 25 oranında azalma yaşandığını kaydederek kurallara uyan herkese teşekkür ettiler. - AYDIN

Aydın Emniyet Müdürlüğü, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:39 Kaynak: İHA
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