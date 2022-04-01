Aydın'da özel gereksinimli bireylere yönelik spor salonu hizmete açıldı - Son Dakika
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Aydın'da özel gereksinimli bireylere yönelik spor salonu hizmete açıldı

01.04.2022 16:36
Aydın'da özel gereksinimli bireylere yönelik spor salonu hizmete açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik ilçesinde özel gereksinimli bireylere yönelik çok amaçlı spor salonu hizmete açtı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik ilçesinde özel gereksinimli bireylere yönelik çok amaçlı spor salonu hizmete açtı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Park Mahallesi Emin Güler Sokak'taki tesisin açılışında yaptığı konuşmada, ilçede 86 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydetti.

Her gün binlerce insanın sosyal yardım için belediyeye başvuruda bulunduğunu aktaran Çerçioğlu, toplumun her kesimine destek olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ise Çerçioğlu ile 3 yıldır omuz omuza çalıştıklarını ifade ederek, "Çocuklar mutluysa anneler mutlu. Anneler mutluysa yuvalar mutludur. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Aldığımız dualar bize yeter." dedi.

Açılış töreninin ardından davetliler tesisi inceledi, otizmli bireylerle sohbet etti.

Törene, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.

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Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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