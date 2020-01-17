Aydın'da özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı - Son Dakika

Aydın'da görevli özel harekat polisleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törende, polisler için dua edildi, kurban kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, herkesin bu harekata katılmak için gönüllü olduğunu ifade etti.

Ekici, "Allah yolunuzu açık etsin, ayağınıza taş değmesin, hepinize kazasız belasız görev yapmanızı diliyorum. Bu ayrıcalıklı, kutsal ve özel göreve gönüllü olan tüm arkadaşlarımın başarılarının devamını diliyorum. Allah burada görev yapan tüm güvenlik görevlilerimizin yar ve yardımcısı olsun, geride bıraktığınız aileleriniz bize emanet, her konuda ailelerinizin yanında olacağız, gözleriniz arkada kalmasın, hepinize hayırlı görevler diliyorum. Allah'a emanet olun." değerlendirmesini yaptı.

Düzenlenen törenin ardından özel harekat polisleri görev yapacakları bölgeye uğurlandı.