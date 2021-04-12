Aydın'da özel öğrenciler spora yönlendiriliyor - Son Dakika

Aydın'da özel öğrenciler spora yönlendiriliyor

12.04.2021 13:11
Aydın'da özel öğrenciler spora yönlendiriliyor, System.String[]

Aydın İl Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından özel eğitim okullarında eğitim alan öğrencileri spora yönlendirme amacıyla spor malzemesi desteğinde bulunulurken, özel çocuklar üzerinde olumlu etkiler oluşturan Hemsball sporu da tanıtıldı.

Aydın İl Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından özel eğitim okullarında eğitim alan öğrencileri spora yönlendirme amacıyla spor malzemesi desteğinde bulunulurken, özel çocuklar üzerinde olumlu etkiler oluşturan Hemsball sporu da tanıtıldı.

Hemsball spor dalının zihinsel engelli özel çocukların üzerinde bıraktığı olumlu etkileri yerinde görmek, branş tanıtmak, sevdirmek, bu öğrencileri daha çok spora teşvik etmek amacıyla Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından özel öğrencilerin eğitim gördükleri okullara spor malzemeleri desteğinde bulunuldu. Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu'nda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un da katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte antrenörler eşliğinde henüz yeni bir spor dalı olma yolunda belli bir aşama kat etmiş olan Hemsball sporunun tanıtımı ile atletizm ve basketbol spor dallarında spora yönlendirme amacıyla öğrencilere etkinlik düzenlendi.

Hemsball sporunun özel eğitim alan çocukların üzerinde büyük katkısı olduğunu ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Özel eğitim okullarında gençlerimizin sosyalleşmesi, sportif faaliyetlerinin daha yaygın hale gelebilmesi bakımından valiliğimiz koordinasyonunda, Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa başlatılan bir projeyi bugün ilimizde hayata geçirdik. Hemsball sporunun gençlerimiz tarafından benimsenmesi ve onların gelişmesine katkı sağlayacak bir organizasyonu faaliyete geçirmenin memnuniyetini yaşıyoruz" dedi.

İl genelindeki tüm özel eğitim okullarına spor malzemelerinin dağıtılacağını belirten Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Aydın Valiliğimizin desteği ile Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte özel gençlerimizin Hemsball sporuyla, göz, el ve ayak koordinasyonunu geliştirici, onların kaliteli zaman geçirmesi ile ilgili Hemsball sporunun malzemelerinden Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy 15 tane alarak özel okullara dağıtılması talimatını verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ve 'Mutlu Çarşamba' denilen proje uygulamasının genele yayılması ile ilgili bir desteği oldu. Arkadaşlarımız diğer okulları da gezerek alınan spor malzemelerinin tamamını okullara dağıtacaklar. Gençlerimizin spor ile kalması, ve spor ile kaliteli zaman geçirmesi ile ilgili güzel bir çalışma oldu" diye konuştu.

Hemsball sporu ile özel eğitim öğrencilerinin kendilerini geliştireceklerini söyleyen Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "Hemsball branşı malzemelerinin dağıtımı konusunda özel eğitim okullarımızın tercih edilmesi bu öğrencilerimizin kendilerini el, göz ve ayak koordinasyonu geliştirmeleri bakımından çok önemli. Bu öğrencilerimizin hem kendilerini geliştirmesi, sosyalleşmesi ve spora olan ilgilerinin artarak devam etmesi açısından bu projenin mimarı olan başta Aydın Valiliğimiz olmak üzere Aydın İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. 13 özel eğitim okulumuza bu oyunun setleri dağıtılacak. İnşallah bu çocuklarımız da bu anlamda kendilerini daha da geliştirecekler" ifadelerini kullandı.

Aydın Otizm Gençlik ve Spor Derneği Başkanı ve Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu Okul Aile Birliği Başkanı Adnan Özdemir, "Özel çocuklarımızın üzerinde Hemsball sporunun etkisini bizzat yaşamış bir babayım. Çünkü çocukların gelişiminde, el ve göz koordinasyonu, denge problemlerinin ortadan kalkmasında, odaklanma sorunlarının ortadan kalkmasında gerçekten çok büyük etkisini gördük" dedi.

Hemsball Antrenörü Firdevs Türkeli ise, 100'ün üzerinde özel sporcu ile çalıştığını belirterek, "Bunların yanında normal öğrencilerimiz de var. Hemsball özellikle bu pandemi süresinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına rahatlıkla uyabildiğimiz bir spor branşı olduğu için aralıksız devam edebildik. Çok şükür bu zamana kadar hiç bir sıkıntı da yaşamadık. Hemsball'ın özel sporcuların üzerinde hem ruhsal, hem psikososyal hem de fiziksel olarak gelişimlerini kaydediyoruz. Bunu hem veliler hem de çocukların üzerinden görmek mümkün" diye konuştu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından okul yöneticilerine spor malzemeleri takdim edilirken, törene katılan protokol üyeleri Hemsball oynayarak Hemsball'ın önemine dikkat çekti. - AYDIN

Aydın'da özel öğrenciler spora yönlendiriliyor
Aydın'da özel öğrenciler spora yönlendiriliyor
Aydın'da özel öğrenciler spora yönlendiriliyor
Aydın'da özel öğrenciler spora yönlendiriliyor
Aydın'da özel öğrenciler spora yönlendiriliyor
Aydın'da özel öğrenciler spora yönlendiriliyor
Aydın'da özel öğrenciler spora yönlendiriliyor

milli eğitim bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Hüseyin Aksoy, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da özel öğrenciler spora yönlendiriliyor - Son Dakika


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