Aydın'da Özel Öğrencilerden Halk Oyunları Gösterisi

Aydın
'da, üniversite öğrencilerinin topluma hizmet dersi kapsamında çalıştırdıkları özel eğitimli öğrencilerin sergilediği dans gösterisi, renkli görüntüler oluşturdu. Adnan Menderes Üniversitesi
(ADÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, topluma hizmet dersi kapsamında hayata geçirdikleri "Fark et hayatla dans et" projesi kapsamında, Atatürk
Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan 22 öğrenciyle halk oyunları gösterisi hazırladı.
Çeşitli aralıklarla 3 ay boyunca özel öğrencilerle bir araya gelen üniversiteliler, hazırladıkları gösteriyi üniversitenin konferans salonunda izleyicilere sundu.
Renkli görüntülerin oluştuğu gösteride yöresel kıyafetler giyen öğrenciler, zeybek başta olmak üzere çeşitli bölgelere ait halk oyunları oynadı. Öğrencilerin Hint dansı ise seyircilerden büyük alkış aldı.
"Düşündüğümüzden çok daha yararlı oldu"
Okul müdürü Ali Şahin
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin 3 ay boyunca çok eğlendiğini belirterek, "Toplumda özel çocuklarımıza hizmet edecek her anlayışa, her yaklaşıma sıcak bakıyoruz. Bu üç aylık sürede üniversite öğrencileriyle çocuklarımız kaynaştılar. Çok iyi bir diyalog sağladılar. Öğrencilerimizde de sosyal yönden gelişme oldu. Açıkçası bu çalışma düşündüğümüzden çok daha yararlı oldu." diye konuştu.
Projenin fikir sahibi ADÜ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Hatice
Kahraman ilk başlarda ders kapsamında klasik fikirlerin ortaya atıldığını anca farklı bir proje yapmak için çalıştıklarını söyledi.
"Fark et hayatla dans et" projelerinin kabul gördüğünü aktaran Kahraman, "O kadar güzel danslar çalıştık ki, çok güzel şeyler ortaya çıktı. İlk başlarda hiçbirimizin deneyimi olmadığı için çok heyecanlandık. 'Yapabilir miyiz' diye korktuk. Onlarla bizim aramızda hiçbir fark olmadığını gördük. Çok güzel bir çalışma oldu. Çok eğlendik." ifadelerini kullandı.
Özel eğitimli öğrencilerden Emine Demir
de çok mutlu olduklarını, üniversitelilerinin kendileriyle tıpkı birer anne baba gibi ilgilendiğini dile getirdi.