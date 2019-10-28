Son Dakika Haberleri: Aydın'da pamuk deposunda yangın
Son Dakika Güncel Aydın'da pamuk deposunda yangın

Aydın'da pamuk deposunda yangın

3 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesindeki pamuk deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Aydın'da pamuk deposunda yangın, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesindeki pamuk deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Karaağaçlı Mahallesi'ndeki yaklaşık 2 bin ton pamuğun bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Söndürme çalışmalarına Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanları ile işçiler katılıyor.

Karaağaçlı, Germencik, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 06:48 Kaynak: AA
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