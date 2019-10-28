Aydın'da pamuk deposunda yangın
3 dakika önce
Aydın'ın Germencik ilçesindeki pamuk deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 06:48 Kaynak: AA
Aydın'ın Germencik ilçesindeki pamuk deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Karaağaçlı Mahallesi'ndeki yaklaşık 2 bin ton pamuğun bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Söndürme çalışmalarına Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanları ile işçiler katılıyor.
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