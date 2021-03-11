Aydın'da Pandemi Kurulu Toplandı - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen Covid-19 Pandemi Kurulu toplantısında normalleşme süreci masaya yatırıldı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre risk haritasında sarı bölgede yer alan Aydın'da kontrollü normalleşme süreci devam ederken, Aydın Valiliği koordinesinde de denetimler aralıksız sürüyor. Normalleşme sürecinde olası yoğunluğun önüne geçilmek ve il genelinde salgının tekrar artmasını engellemek adına gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında Covid-19 Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Aydın'daki son durum ve alınması gereken önlemler görüşüldü.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte Aydın'daki pozitif vakalar ve son durum hakkında Vali Aksoy'a bilgi verildi.

Vali Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı. - AYDIN