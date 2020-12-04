Aydın'da pandemi sakinliği - Son Dakika

Aydın'da pandemi sakinliği

04.12.2020 11:06

Aydın'da pandemi sakinliği Pandemi dolayısıyla şehrin kültürü değişti Anadolu'nun en tarihi şehirlerinden biri olan ve birçok medeniyete beşiklik etmiş olan Aydın'da şehrin asırlık kültürü pandemi dolayısıyla değişti.

Aydın'da pandemi sakinliği

Pandemi dolayısıyla şehrin kültürü değişti

AYDIN - Anadolu'nun en tarihi şehirlerinden biri olan ve birçok medeniyete beşiklik etmiş olan Aydın'da şehrin asırlık kültürü pandemi dolayısıyla değişti. Sabahın erken saatlerinden itibaren ciddi yoğunluk ve hareketliliğin yaşandığı şehirde, mecbur kalmadıkça kimse dışarı çıkmaz oldu. Adeta hayalet şehre dönen Aydın'da şehrin en işlek caddeleri eski kalabalık günlere hasret kaldı.

Şehirde asırlardır devam eden Cuma geleneği de Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında askıya alınırken, her hafta köylerden şehre yeşil cipleri ile cumaya gelen köylülerin oluşturduğu renklilik de pandemi süreci ile birlikte tarih oldu. Pek çok kişinin alışverişini sanal ortamda gerçekleştirmesi nedeniyle şehirle aynı yaşta olan tarihi Yağcılariçi Çarşısı da hareketliliğini kaybetti.

Aydın'ın en eski esnaflarından biri olan ve neredeyse yarım asırdır geleneksel yapısını hiç değiştirmeyen esnaflardan Zafer Büyükkkarıncalı, sağlığın her şeyin başında geldiğini belirterek herkesin devletin emir ve yasaklarına uymasını istedi. İnsanoğlunun aklına gelmeyen pek çok olayın başına gelebildiğini belirten Zafer Büyükkarıncalı, alışkanlığı gereği yasak olmayan gün ve saatlerde yaklaşık yarım asır öncesinde olduğu gibi dükkanını açıp müşterilerini bekliyor.

Şehirdeki durgunluğun alışıldık bir durum olmadığını belirten Zafer Büyükkarıncalı, "Baya baya sakin bir şehir olduk. Herkes kurallara uyuyor uymak da zorunda. Lokantalar kapandı. Çay ocaklarında oturmak yasaklandı. Bugüne kadar hiç böyle durgunluk yaşamadık ama vatandaşlarımız devletin emirlerine uysunlar. Maskeyi taksınlar, mesafeyi daraltmasınlar ve temizliği iyi yapsınlar. Devletin belirlediği kurallara uysunlar ki bir an önce eski günlerimize kavuşalım" diye konuştu.

Aydın'da şehrin sakin ve sessizliği objektiflere bu şekilde yansıdı.

Aydın'da pandemi sakinliği
Aydın'da pandemi sakinliği
Aydın'da pandemi sakinliği
Aydın'da pandemi sakinliği

Koronavirüs, Hayalet, Aydın, Cuma, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da pandemi sakinliği - Son Dakika


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