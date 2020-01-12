Aydın'da park halindeki 2 kamyon ve traktör yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da park halindeki 2 kamyon ve traktör yandı - Son Dakika

Aydın'da park halindeki 2 kamyon ve traktör yandı

1 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde, park halindeki 2 kamyon ile 1 traktör, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aydın'da park halindeki 2 kamyon ve traktör yandı, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde, park halindeki 2 kamyon ile 1 traktör, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Evciler Mahallesi'ndeki fıstık fabrikasında, park halindeki traktör henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede park halindeki 09 LT 990 plakalı kamyon ile plakasız bir kamyona daha sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evciler, Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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