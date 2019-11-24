Son Dakika Haberleri: Aydın'da park halindeki polis aracına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Aydın'da park halindeki polis aracına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

6 saat önce

Kuyucak ilçesinde polis aracına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'da park halindeki polis aracına çarpan motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

Kuyucak ilçesinde polis aracına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydın- Denizli kara yolunda seyreden Ülkü Tekelioğlu idaresindeki motosiklet, Horsunlu Mahallesi mevkisinde park halindeki polis ekip otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savruldu.

İhbar üzerine ola yerine gelen sağlık ekipleri, Tekelioğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tekelioğlu'nun cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli, Kuyucak, Aydın, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:56 Kaynak: AA
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