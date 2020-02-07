Aydın'da pazarcı esnafı ve vatandaşlar büyükşehrin çorbasıyla ısınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da pazarcı esnafı ve vatandaşlar büyükşehrin çorbasıyla ısınıyor - Son Dakika

Aydın'da pazarcı esnafı ve vatandaşlar büyükşehrin çorbasıyla ısınıyor

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, Aydın genelinde kurulan her pazarda dağıtılan çorbalar hem pazarcı esnafını hem de vatandaşları memnun ediyor.

Aydın'da pazarcı esnafı ve vatandaşlar büyükşehrin çorbasıyla ısınıyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, Aydın genelinde kurulan her pazarda dağıtılan çorbalar hem pazarcı esnafını hem de vatandaşları memnun ediyor.


Çine'de perşembe pazarında çorbalarını alan vatandaşlar uygulamanın devam etmesini isteyen Ali Küçükkolcu "Biz evimizde bu çorbayı içemiyoruz. Bu çorba bizim için bir velinimet. Çok memnunuz. Kendisi gibi, gülüşü gibi sıcacık bir çorba ikram ettiği için Özlem Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hatta çorba benim yaptığımdan da güzel olmuş" dedi.


Vatandaşların birçoğunun ekonomik zorluk içerisinde olduğunun altını çizen Çineli Abidin Duran "Bu çorba bir dükkanda 10 lira. Acaba buradaki insanlardan kaç tanesi 10 lira vererek çorba içebilir. Bu kış ayında düşünüp ikram eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederiz. Pazarcı esnafı için bu çorba bir velinimet" şeklinde konuştu.


Pazarcı esnafı Selma Erdoğan ise "Soğuk havalarda bir bardak çorba içimizi ısıtıyor. Başkasını bilemem ama benim için çok iyi. Soğuk havalarda burada ayaklarımız donuyor, üşüyoruz; bir bardak çorba içimizi ısıtıyor. Yani Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - AYDIN

Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan aynı göreve 6 ayda 3'üncü atama
Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı

Son Dakika Haberleri
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 16:07:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da pazarcı esnafı ve vatandaşlar büyükşehrin çorbasıyla ısınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]