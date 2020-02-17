Aydın'da pazarcı kılığına giren polisler, üç yankesiciyi yakaladı - Son Dakika

Aydın'da pazarcı kılığına giren polislerce yankesicilik yaparken suçüstü yakalanan ikisi kadın 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Efeler ilçesinde pazar yerlerinde yankesicilik yapıldığı ihbarını alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Pazarcı kılığına giren polisler, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde kurulan bir pazarda, T.A., Y.K. ve R.K.'yı bir kişinin cebinden para çalmak isterken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan Y.K.'nın sahte kimlik kullandığı ve hakkında 5 ayrı yankesicilik suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Aydın ve Muğla'da birçok yankesicilik ve hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.