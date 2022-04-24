Aydın'da peynir tenekesinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'da peynir tenekelerine gizlenmiş 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Zafer Mahallesi'nde peynir deposu olarak kullanılan bir iş yerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Tina"nın da destek verdiği iş yerindeki aramada, peynir tenekeleri içinde gizlenmiş 100 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Operasyonda U.Y, B.Ç. ve Y.E.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.Y. tutuklanırken, "yağma" olayına karıştıkları iddiasıyla diğer iki şüphelinin işlemleri ise Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde sürüyor.