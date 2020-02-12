Aydın'da piyasa denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Aydın'da piyasa denetimleri sürüyor

10 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetimlerine geçtiğimiz Ocak ayında da yoğun bir şekilde devam edildi.

Aydın'da piyasa denetimleri sürüyor, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetimlerine geçtiğimiz Ocak ayında da yoğun bir şekilde devam edildi.


Aydın'da Ocak ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 9 adet olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerin 6'sı ayıplı mal ve hizmetleri kapsayan birer adet bilgisayar, cam balkon, doğalgaz tesisatı, eğitim ücreti, su faturası ve kuyumdan oluşurken; 2'si mesafeli sözleşmeler ve 1'i banka sözleşmelerini içerdi.


İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca Ocak ayı içinde 14 ve 21 Ocak 2020 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 8'i tüketici lehine, 6'sı tüketici aleyhine, 4'ü uzlaşma ve 2'si görevsizlik olmak üzere toplam 26 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 6 bilirkişi ataması yapıldı.


Ocak ayı içerisinde Bakanlığın Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi (TİSS) üzerinden Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan 46 adet ticari elektronik ileti şikayeti yapıldı. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Efeler, Çine ve Germencik ilçelerindeki 7 işyerinde 42 üründe fiyat etiketi yönünden denetlendi. Bu kapsamda 2 iş yerine fiyat etiketi ve satış sonrası hizmetler yönünden toplam 2 bin 122 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:54 Kaynak: İHA
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