Aydın'da piyasa gözetim ve denetimleri sürüyor

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ilk genelinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri aralıksız olarak sürdürülüyor.



Aydın'da geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 14 adet olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerin 7'si ayıplı mal ve hizmetleri kapsayan 4 adet mobilya, 1 adet bilgisayar, 1 adet spor salonu üyeliği, 1 adet de cezalı elektrik faturası şikayetlerini kapsarken; 1'i bankacılık işlemlerinden, 3'ü işyeri dışında kurulan sözleşmelerden ve 3'ü de paket tur sözleşmesinden oluştu.



İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 10 ve 24 Eylül 2019 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 4'ü tüketici lehine ve 2'si tüketici aleyhine olmak üzere toplam 6 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. 3 şikayet hakkında görevsizlik/yetkisizlik kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 3 adet bilirkişi ataması yapıldı.



Eylül ayı içerisinde Bakanlığın Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi (TİSS) üzerinden Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan 34 adet ticari elektronik ileti şikayeti yapıldı. Önceki yıllara ait şikayet başvurularına istinaden kanuna aykırılıktan dolayı ilgili firmalara idari para cezası uygulandı. TİSS sistemi üzerinden alınan 34 adet şikayet işleme alınarak gerekli inceleme yapılmaya başlandı. Bu şikayetlerden 5'i bahis şikayetlerinden oluştuğu için sistem üzerinden Bakanlığa gönderildi. 9'u işlem yapılmak üzere diğer illere gönderildi. 1'i eksik bilgi ve kanun kapsamında olmadığından reddedildi. 19"u hakkında inceleme devam ediyor.



Piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları



6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Efeler, İncirliova, Kuşadası ve Sultanhisar ilçelerinde 16 işyerinde 77 üründe fiyat etiketi yönünden denetim yapıldı. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ticaret İl Müdürlüğü'nce aykırılığı tespit edilen 1 firmaya 5 bin 476 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN