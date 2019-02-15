Son Dakika Haberleri: Aydın'da Pkk/kck Operasyonuna 10 Gözaltı

Aydın'da Pkk/kck Operasyonuna 10 Gözaltı

1 saat önce

AYDIN'ın 4 ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da Pkk/kck Operasyonuna 10 Gözaltı, System.String[]
AYDIN'ın 4 ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Efeler, Kuşadası, Nazilli ve Söke ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda S.Ö., R.E., M.Y., R.A., N.İ., A.İ., D.A., M.Ö., S.T. ve M.A. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:29 Kaynak: DHA

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