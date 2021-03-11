Aydın'da Planlama-Ağaçlandırma ve Üretim Tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Aydın'da Planlama-Ağaçlandırma ve Üretim Tatbikatı gerçekleştirildi

11.03.2021 10:47
Aydın'da Planlama-Ağaçlandırma ve Üretim Tatbikatı gerçekleştirildi, System.String[]

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde Nazilli ve Aydın Orman İşletme Müdürlükleri teknik elemanlarının katıldığı Planlama-Ağaçlandırma ve Üretim tatbikatı yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde Nazilli ve Aydın Orman İşletme Müdürlükleri teknik elemanlarının katıldığı Planlama-Ağaçlandırma ve Üretim tatbikatı yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 2021 yılı eğitim programında yer alan Orman İdaresi Planlama, İşletme Pazarlama ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüklerini kapsayan eğitim tatbikatları yapılıyor. 3 Şube Müdürlüğüyle ilgili eğitim tatbikatlarının ilki Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Karacasu İşletme Şefliğinde yapıldı. Nazilli ve Aydın Orman İşletme Müdürlüklerine yönelik tatbikat gerçekleştirildi.

Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Dingil koordinasyonunda yapılan tatbikatta Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Tayfur Kazakoğlu, Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü Mühendisi Olcay Karataş ve İşletme Pazarlama Şube Müdürü Önder Sermet alanlarıyla ilgili uygulamalı eğitim verildi. Tatbikata Nazilli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya ve Aydın Orman İşletme Müdürü Mustafa Koruk, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, Danışman Mühendisler, Orman Muhafaza Memurları ile orman işçileri katıldı.

Yapılan eğitim ve tatbikatlarda; Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Tayfur Kazakoğlu, Silvikültürel Eta değişikliği ile OÜH uygulamaları konusunda bilgi verdi. Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü alanıyla ilgili olarak Orman Mühendisi Olcay Karataş tarafından Ekskavatör ile teras yapımı, Dozer ile Arazi Hazırlama Tekniği, Fidan Dikim Tekniği ve Ağaçlandırma Bakım tedbirleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Tatbikatların üçüncü ayağında İşletme Pazarlama Şube Müdürlüğüyle ilgili Şube Müdürü Önder Sermet, Ağaç kesme ve kesmede güvenlik kuralları, Kusurların tanımı, standardizasyon ve boylama, Dikili Satış iş ve İşlemleri, FSC kapsamında yapılacak işlemler konularında uygulamalı eğitim verdi. - AYDIN

Aydın'da Planlama-Ağaçlandırma ve Üretim Tatbikatı gerçekleştirildi
Aydın'da Planlama-Ağaçlandırma ve Üretim Tatbikatı gerçekleştirildi
Aydın'da Planlama-Ağaçlandırma ve Üretim Tatbikatı gerçekleştirildi
Aydın'da Planlama-Ağaçlandırma ve Üretim Tatbikatı gerçekleştirildi

Tatbikat, Nazilli, Muğla, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da Planlama-Ağaçlandırma ve Üretim Tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika


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