Aydın'da polis memuru, kadın meslektaşını öldürdü, annesini yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da polis memuru, kadın meslektaşını öldürdü, annesini yaraladı - Son Dakika

Aydın'da polis memuru, kadın meslektaşını öldürdü, annesini yaraladı

6 saat önce

Aydın'da bir polis memuru, otomobiliyle yolunu kestiği kadın meslektaşını tabancayla öldürdü, annesini yaraladı.

Aydın'da polis memuru, kadın meslektaşını öldürdü, annesini yaraladı, System.String[]

Aydın'da bir polis memuru, otomobiliyle yolunu kestiği kadın meslektaşını tabancayla öldürdü, annesini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, polis memuru S.T, otomobiliyle Ata Mahallesi 683 Sokak'ta, polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya (28) yönetimindeki otomobilin önünü kesti.

Aracından inen S.T, tabancayla ateş etti. Hatice Büşra Çetinkaya ve otomobilde bulunan annesi Güngör Çetinkaya ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

S.T, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anne Çetinkaya'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Hatice Büşra Çetinkaya'nın Afyonkarahisar'da, S.T'nin İstanbul'da görev yaptığı belirtildi. Hatice Büşra Çetinkaya'nın ailesini görmek üzere Aydın'a geldiği öğrenildi.

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:12 Kaynak: AA
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