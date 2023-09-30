Aydın'da Polisi Bıçaklayan Şüphelilerin Yakalanması İçin Operasyon - Son Dakika

Aydın'da Polisi Bıçaklayan Şüphelilerin Yakalanması İçin Operasyon

Son Güncelleme: 30.09.2023 04:28

Aydın'da gece yarısı 'dur' ihtarını uymayıp kaçan ve yanındakilerle bir polisi bıçaklayarak yaralayan kişilerin yakalanması için polis ekipleri, jandarma, Özel Hareket ve JASAT ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yüzlerce dönüm alan ve onlarca ev ve ahır arandı. Zanlı, polis ekiplerini arayarak teslim oldu. Operasyon sonucunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Aydın'da hareketli gece: Polisi bıçaklayan şahsa Özel Hareket ve JASAT destekli operasyon

Polis ekipleri iğne ile kuyu kazdı, yüzlerce dönüm alan onlarca ev ve ahır didik arandı

Kaçamayacağını anlayan zanlı, polisi kendisi arayıp teslim oldu

AYDIN - Aydın'da gece yarısı 'dur' ihtarını uymayıp kaçan, yakalanınca da yanındakilerle bir polisi bıçaklayarak yaralayan kişiler ilde hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Polis ekipleri ile jandarmanın yanı sıra Özel Hareket ve JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yüzlerce dönüm alanda onlarca ev ve ahırı didik didik arandı. Adeta iğne ile kuyu kazan ekiplerden kaçamayacağını anlayan zanlı polis ekiplerini kendisi arayıp teslim oldu.

Gece devriye gezen ekipler durumundan şüphelendikleri 09 FK 205 plakalı aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarını uyamayarak kaçmaya başlayan araç, ASTİM Sanayi sitesi üzerinden Kocagür Köyü'ne girdi. Takibini sürdüren polis ekiplerince Kocagür Köyü'nde 3651 sokak üzerinde aracı yakaladı. Yakalanan araçta bulunanlar ile köydeki bazı kişiler şahısların alınmasını ve üzerlerinin aranmasını engellemek için polise direndi. Bu sırada çıkan arbedede polis memuru N.H.T sırtından bıçaklanarak yaralandı.

Telsizle merkezden ambulans isteyen polislerin çağrısı üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polis Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgedeki şüphelilerden 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bu sırada olayın asıl şüphelisi olduğu ileri sürülen ve polisi bıçakladıktan sonra kaçtığı belirtilen A.T. isimli şahsı yakalaman için operasyon başlatıldı.

"Aydın Ovası didik didik arandı"

Adeta iğne ile kuyu kazan güvenlik güçleri, termal kamera, gece görüş cihazları ve Özel Hareket ekiplerince kullanılan akrep isimli özel donanımlı zırhlı araçlarla operasyon başlattı. Kocagür Köyü ve çevresinin yanı sıra, Pınardere, İmamköy ve Serçeköy civarında gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce dönüm alan ile onlarca ev ve ahır tarandı. Olay yerine gelen Aydın Emniyet Müdürü Suat Ekici ve jandarma komutanlarının da takip ettiği operasyonda polis ve jandarmanın ısrarlı takibi sonucu kaçamayacağını anlayan zanlı bu defa telefonla polisi bizzat kendisi arayarak yerini ihbar edip teslim oldu.

Yaklaşık 3 saat süren operasyon sonucu 5 zanlıyı yakalayarak gözaltına alan güvenlik güçleri operasyonu tamamladıktan sonra normale döndü.

Hastaneye kaldırılan yaralı polisin durumunun iyi olduğu, gözaltına alınan zanlıların sorgusunun devam ettiği belirtildi. Bu arada gözaltına alınan ve olaya karıştığı belirtilen kişilerin bazılarının çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, Suç, Polis, Operasyon, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Polisi Bıçaklayan Şüphelilerin Yakalanması İçin Operasyon - Son Dakika


Son Dakika
09:19 Film senaryosu değil, gerçek! 7 yıl önce elinden tuttuğu çocuk Ramos'a dev maçı kaybettirdi
09:14 Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla girdi
08:47 20 ilde Narkogüç Operasyonu! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi, 90 zehir taciri yakalandı
08:45 Szymanski'nin başarısı tesadüf değil! Fenerbahçe'nin yayınladığı görüntüler büyük sükse yaptı
08:36 Yalı Çapkını dizisinin son bölümü kesilen sahnelerden dolayı normal saatinden erken bitti
08:21 Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı
07:43 Altın Portakal Film Festivali'ni iptal eden Muhittin Böcek, festival ve sanat yönetmenini işten çıkardı
07:35 Yarın Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak! Kılıçdaroğlu vekil olmadığı için locada oturacak 1
03:10 Bilal Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu adam yan gelip yattı
00:26 New York sele teslim! Caddeler göle döndü, metro istasyonları su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2023 09:38:46. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Polisi Bıçaklayan Şüphelilerin Yakalanması İçin Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement