Son Dakika Haberleri: Aydın'da polisin "Dur" ihtarına uymayan kamyonetten uyuşturucu çıktı
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Aydın'da polisin "Dur" ihtarına uymayan kamyonetten uyuşturucu çıktı

15 dakika önce

Aydın'da polisin "Dur" ihtarına uymayan kamyonette uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın'da polisin
Aydın'da polisin "Dur" ihtarına uymayan kamyonette uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde 48 LD 393 plakalı şüpheli kamyoneti durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan kamyonetin sürücüsü, ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Kamyonet sürücüsü V.G. ile araçtaki R.A. gözaltına alındı.
Kamyonette yapılan aramada, 25 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:04 Kaynak: AA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel
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